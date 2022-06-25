تألق خليجي.. ونجومية «دي إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً قوياً في عدد من أبرز البطولات الإقليمية ذات المستويات العالمية. انطلق التألق على المستوى الخليجي من مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي بالسعودية.

حيث تمكن الإنتاج المحلي للمربط من تحقيق لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقب برونزي؛ ونال الذهب المهرة بعمر السنة «دي نجلاء» من الفحل دي سراج والفرس إيلي فلامينكا اللقب الذهبي، والمهرة «دي جورية» من الفحل دي سراج والفرس دي نوال، وانتزع المهر «دي شهير» من الفحل ع ج مرزان والفرس العالمية دي شهلا وصافة بطولة المهور.

والمهر «دي تويجان» من الفحل العالمي إكسكاليبور والفرس دي شهيرة برونزية.وفي مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية بالدوحة، تمكن مربط دبي في البطولة المخصصة للسلالة المصرية من تحقيق إنجاز ذهبي أكد فيه قيادته الخليجية ومركزه الأول بإحرازه لقبين ذهبيين مع كل من المهرة «دي مشيئة» وهي من الفحل سفير الوادي والفرس «دي مشاء الله»، والمهر «دي كحيلان» من الفحل العالمي رويال كولورز والفرس «دي عفاف». وأضافت المهرة «دي أميرية» وهي من الفحل عصفور الوعب والفرس رويال أميرة لقباً فضياً.

وفي بطولة كتارا الدولية المفتوحة، نالت المهرة الأيقونة «دي إكسبو» من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي جهراء، النجومية والميدالية الذهبية متجاوزة حاجز 93 نقطة،وسجل البطل العالمي المهر دي شرار من الفحل العالمي دي سراج والفرس العالمية إف تي شيلا، ذهبية ثانية.

وأضاف مربط دبي برونزيتين مع المهرة دي رسيل من الفحل دي سراج والفرس إيلي فلامينكا، والمهرة دي جهراء وهي من الفحل العالمي إكساليبور إي إيه والفرس دي جواهر.

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