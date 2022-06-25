مربط دبي من «الربيع» إلى قمة العالم

المصدر: دبي - البيان

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يتأهب مربط دبي للخيول العربية لدخول منافسات بطولات الموسم الخارجي لمسابقات جمال الخيول العربية الأصيلة في العالم، بهدف استمرار إنجازاته العالمية القياسية من الألقاب، التي حفظت مكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

كما جدد أحقيته في الأفضلية من ميادين الإمارات التي تعتبر أقوى مراجع الإنتاج والإنجاز والإعجاز في تطوير مستويات الخيل العربية الأصيلة، وسجل مربط دبي أول إنجاز خارجي بالموسم الحالي بنيله الذهب مع «دي فارع» في بطولة فيسوفو الدولية بإيطاليا.

ويشارك مربط دبي اليوم في بطولة منتون الدولية بطموحات المحافظة على المركز الأول الذي سطره في تاريخها وتاريخ أقوى بطولات العالم، ويقف وراء الإنجازات المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، ومعه عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وكانت انطلاقة النجاحات القياسية من بطولة الربيع الدولية بإيطاليا وحتى حقق القمة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية بالعاصمة الفرنسية.

موسم حافل

وحقق مربط دبي موسماً حافلاً بالإنجازات المحلية القياسية، بتألق نوعي لإنتاجه ما أكد قيادته العالمية خلال البطولات الدولية المقامة في الإمارات؛ «أبوظبي الدولية» و«دبي الدولية» و«الشارقة الدولية»، كان لمواعيده الخارجية رصيد متوهج من النجاحات القياسية بداية من بطولة الربيع الدولية التي شهدتها مدينة كاشينا بإقليم توسكانا في إيطاليا.

حيث سجل فوزاً ذهبياً متميزاً بانتزاعه ميداليتين ذهبيتين أولاهما للمهرة دي نرجسية التي نالت لقب أفضل مهرة في أول مشاركة لها، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيكسالتريس، وتمكن المهر «دي شهار»، بعمر السنة وهو من الفحل إكسكاليبور والفرس دي شيهانة، من نيل ذهبية ثانية ولقب أفضل مهر في البطولة.

كما أحرز المربط فضية المهور بعمر السنة مع المهر «دي فارع» وهو من الفحل إكسكاليبور والفرس إيلي فلامينكا.

وفي ثاني محطاته الخارجية ببطولة «الآرتي دي كافالو» الدولية بإيطاليا، حقق المربط إنجازاً جديداً بذهبيتين وفضية، وكان أبطالها المهر الذهبي بعمر السنة دي شرط، وهو من الفحل إكسكاليبور والفرس دي شيهانة بنت البطلة العالمية دي شهلا بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج الفرس إف تي شيلا.

بصمة

واستطاع إنتاج مربط دبي للخيول العربية أن ينقل طعم نجاحاته وتميزه إلى مرابط العالم، مسجلاً بصمة في انتقال التطور من خلال الإنجاز الذهبي للمهرة دي ذارية لمربط الوجبة القطري وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي أزلية، ثم فضية للمهرة دي سويرة لصالح السيد الكاظمي طلال، وهي من الفحل العالمي المتميز إف إيه إل رشيم والفرس دي سارة.

وقبيل تألقه الذهبي في تشيكيا، تمكن مربط دبي في محطته الخارجية الرابعة بإيطاليا، من التألق مجدداً في بطولة فيرونا الدولية، حيث أحرز ذهبية المهور بامتياز للمهر دي فنان وهو من الفحل العالمي إكساليبور إي إيه والفرس إيلي فلامينكا.

ثم نال المهر فدوى ديل بالازوتو من الأيقونة العالمي المعاصر وعمود الإنتاج الأول في مربط دبي الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي فضة ذهبية المهور بعمر السنة، كما تمكن المهر دي وناس من الفحل إف إيه إل رشيم والمملوك لمربط الجود من إحراز برونزية المهور.

وجدد الإنتاج الجديد لمربط دبي حضوره الذهبي في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية بالعاصمة التشيكية، بإحرازه الذهب مع المهرة دي جهراء وهي من الفحل العالمي إكساليبور إي إيه والفرس دي جواهر.

حضور ذهبي

وفي بطولة بيرغامو الدولية بإيطاليا، سجل إنتاج مربط دبي للخيول العربية حضوراً ذهبياً ، من خلال المهر دي فنان ، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور والفرس العالمية إيلي فلامينكا وذلك في بطولة المهور بعمر السنة.

ولفت إنتاج مربط دبي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الأنظار في بطولة بيرغامو، وتألق كل من المهرة دي نرجسية من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إكس إكس إل تريس التي انتزعت ذهبية المهرات بعمر السنة لصالح مربط لوبوشينيا البولندي، ثم المهر دي وناس وهو من الفحل إف إيه رشيم والفرس دي سيدة في بطولة المهور بعمر السنة لصالح مربط الجود الكويتي.

الأقوىوسجلت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية لدول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية 2021 في فرنسا، علامة تاريخية متميزة لمربط دبي، بإعلانها المربط الأكثر فوزاً بألقاب البطولة منذ انطلاق دوراتها قبل 30 عاماً برصيد 33 لقباً، مكنته من التصدر في المركز الأول.

كما نال المربط لقب أفضل فحل منتج للأبطال وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الذي يواصل تأكيد مكانته الخاصة في كل المناسبات العالمية الكبرى وأنه الرقم واحد في معادلات الإنتاج والجودة.

وتمكن مربط دبي من انتزاع كل أنواع المعادن النفيسة ونيل الكأس الذهبية مع المهر الحيوي «دي شيماز» وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا. كما نال فضيتين مع كل من المهر «دي شرار» ابن الفحل العالمي دي سراج والفرس الرائدة إف تي شيلا في بطولة المهور بعمر السنة، وفي بطولة الأفحل مع الفحل دي سراج ابن الفحل إف إيه إل رشيم. وأضاف مربط دبي لرصيده لقب برونزية المهرات مع المهرة دي جودي وهي من الفحل ع ج عزام والفرس إيلي فلامينكا.

«إف إيه إل رشيم»

وكان للفحل الأيقونة «إف إيه إل رشيم»، حضور إنتاجي ذهبي بامتياز. فبالإضافة إلى ذهبية دي شيماز وفضيتي دي سراج ودي شرار، أحرز إنتاجه الكأس الذهبية لصالح مربط الوجبة القطري في بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة دي ذارية ابنة الفرس دي أزاليا، وكأساً ذهبية في بطولة الأمهر بعمر السنة مع المهر ليهون لمزرعة الجاسمية القطري.

وعزز إنتاج مربط دبي فوز مربط هنايا السويسري بالكأس الذهبية للأفراس مع الفرس دي عزيزة وهي من الفحل عجمان مونيسيون والفرس ميدنايت كيس. كما نال متباهي الهواجر ابن رشيم لمربط سما نجد السعودي الكأس البرونزية للمهور.

وبعد الإنجاز التاريخي لمربط دبي في بطولة منتون، تمكن من فرض هيبته القيادية في بطولة ستروخن الدولية 2021 في ألمانيا، محرزاً ذهبيتين ثمينتين. استطاع المهر العالمي دي شرط وهو من الفحل إكسكليبور والفرس دي شيهانة بنت البطلة العالمية دي شهلا بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج إف تي شيلا من إحراز الميدالية الذهبية.

مؤكداً قوته الجمالية التي عبر عنها بإحراز ذهبية بطولة الآرتي دي كافالو الدولية بإيطاليا قبل شهر واحد. ثم عززت المهرة دي فنانة وهي من الفحل إكسكاليبور إي إي والفرس إيلي فلامينكا رصيد مربط دبي بإحرازها الميدالية الذهبية.

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