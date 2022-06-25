المصدر: دبي - البيان

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سجل مربط دبي بصمة ذهبية جديدة ووصل إلى القمة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية 2021 بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أكدت البطولة القيادة العالمية لمربط دبي، وجددت له الاعتراف الخاص بدوره الإنتاجي النوعي، وذلك بمنحه لقب أفضل مربٍ ومنتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل منتج مجدداً وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، ولقب أفضل فرس منتجة وكان من نصيب الفرس الولود إيلي فلامينكا، وتسلم الجوائز المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية.

كما تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين ثمينتين؛ أولاهما مع المهرة دي بيسان وهي من البطل العالمي الفحل دي سراج ابن الفحل إف إيه إل رشيم والفرس روزالينا، والثانية مع المهر دي شرار من الفحل دي سراج والفرس العالمية إف تي شيلا. كما تمكن مربط دبي من إحراز الكأس البرونزية للمهور مع المهر دي شيماز وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا. وسجل إنتاج مربط دبي مزيداً من الإنجازات الذهبية في البطولة مع المهر دي مزيان المملوك لمربط الشيخ الفلسطيني وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي مزايا.

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