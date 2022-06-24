خيول الإمارات في تحدي «كرايتريون ستيكس» بإنجلترا غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تشارك خيول الإمارات في سباق «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا غداً، يتقدمها «آرت دو فال» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لا نقاش» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نتطلع لعودة «آرت دو فال» للمنافسة على مسافة 7 فيرلونغ، وركض بشكل جيد في «يورك» على نحو أظهر أن محاولة الركض على هذه المسافة تناسبه».

فريد آرشر

كما سيشهد الشوط الرابع «فريد آرشر ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم» مشاركة 5 خيول أبرزها «ريبلز رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كيماري» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «يونيفرسال أوردر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس كالوم شيبرد وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «سيكون مثيراً مشاهدة كيفية أداء «ريبلز رومانس» على العشب، وتدريباته كانت جيدة للغاية، وخاض تمريناً رائعاً في مضمار السباق، والمشاركة تعد استكشافية بعض الشيء من حيث معرفة المستوى الذي يمكنه المنافسة عليه في هذه الأرضية».

وأضاف: «عاد «كيماري» من مشاركته الأخيرة في «يورك» في حالة طيبة ونسعى لرفع مستوى جاهزيته، والعودة إلى مسافة الميل ونصف الميل كانت محل نقاشنا لبعض الوقت».

مشاركات إماراتية

وتشارك في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، 5 مهرات أبرزهن «فيري كروس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

فيما يشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 متر مشاركة 7 مهرات أبرزها «أشكي» لمحمد جابر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين هاري وروجر تشارلتون.

وتشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «قوائم» 11 مهرة أبرزها «ميسكا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

بينما يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر مشاركة 4 خيول أبرزها «ورم سمايل» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

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