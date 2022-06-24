الضبابية تلف شراكة جوسدن - ديتوري

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يبدو أن قصة النجاح والإنجازات التي جمعت المدرب المخضرم جون جوسدن مع الفارس الأسطوري فرانكي ديتوري في طريقها إلى النهاية مع تفاقم الخلافات بين الجانبين على ضوء الأداء الباهت الذي قدمه الفارس الإيطالي في مهرجان «رويال آسكوت» الأسبوع الماضي، إذ لم يحقق سوى فوز واحد عبر «إنسبايرال» التي توجت بلقب «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، بينما أضاع فرصة الفوز مع «سترادي فيرياس» في شوط «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، وتحقيق اللقب للمرة الرابعة لهذا الحصان، مما دفع المدرب جون جوسدن إلى توجيه انتقاد نادر إلى الفارس.

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وارتفعت حدة الخلافات بين الجانبين، عندما قرر جوسدن وابنه وشريكه في التدريب ثادي الاستعانة بخدمات كل من الفارس جيمس دويل الذي سيمتطي صهوة «صن راي ميجور» في سباق «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، والفارس روبرت هافلين الذي سيقود «ستويل» في شوط «فريد آرشر ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا غداً.

وقالت مصادر إعلامية بريطانية أن جوسدن سيلتقي اليوم الفارس ديتوري لبحث مستقبل العلاقة بين الجانبين، إذ أبدى بيتر بوريل مدير أعمال الفارس الإيطالي تفاؤله بانتهاء الأزمة، واصفاً إياها بالخطوة الإيجابية.

وكان بيتر بوريل قد أكد في تصريحات سابقة بأن ديتوري حاول التواصل مع المدرب جوسدن لمعرفة إمكانية مشاركته يوم غد السبت في سباقات مضمار «نيوماركت»، إلا أنه لم يتم الرد على مكالماته.

وأضاف: ( لقد كنا في الظلام، و لم نعلم بأي شيء،، وهوأمر غريب بالفعل، ومهما فعل جون وثادي، فإنه سيتعين علينا جميعًا المضي قدمًا ).

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