صراع مثير على لقب «الديربي الإيرلندي» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق غداً على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، سباق «الديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» برعاية «سوق دبي الحرة».

وسيشهد السباق مشاركة 8 خيول، تتقدمها المرشحة الأولى لنيل اللقب «تيوزداي» بطلة «الأوكس الإنجليزي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، إلا أنها سوف تواجه منافسة شرسة من ثالث «الديربي الإنجليزي» «ويست أوفر» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب رالف بيكيت.

كما ينافس على اللقب أيضاً «ليونيل» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد مينويزييه، «هانيبال برسا» بقيادة الفارس شين كروس وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، «بيز باديل» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين، «فرنش كليم» بقيادة الفارس بيلي لي وإشراف المدرب بادي توومي، «بوندليس أوشن» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر، «جلوري ديز» بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب آندي أوليفر.

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