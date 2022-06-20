338 مشاركاً في منافسات «فروسية الشارقة» الصيفية

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية التدريبية الثالثة لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي وكان النادي قد افتتح الموسم الصيفي مع البطولة الصيفية الأولى والتي أقيمت 20 مايو وبلغ عدد المشاركين فيها 280 فارساً تلتها البطولة الثانية وأقيمت في 4 يونيو وبلغ عدد المشاركين فيها 355 مشاركاً.

شهدت البطولة الثالثة مشاركة كبيرة من فرسان العديد من مدارس التدريب والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة، وصل عدد الفرسان المشاركين بأشواطها الخمسة 338 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، وشهد البطولة سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وأعرب سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته للمشاركة الكبيرة في البطولات الصيفية التي ينظمها النادي خلال فصل الصيف داعياً جميع الفرسان من مختلف الأندية للمشاركة في البطولات المقبلة والتي ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

وينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الموسم الصيفي عشر بطولات منها ست منافسات تدريبية وثلاث بطولات محلية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبطولة دولية من فئة النجمتين في الصالة المغطاة بالنادي، والذي سيختتم بالبطولة التدريبية العاشرة 17 سبتمبر 2022.

وتتكون البطولات من خمسة مستويات متنوعة منها خيول البولو والفرسان المبتدئين، بمختلف الارتفاعات والمستويات وكذلك للفئة الوسطى.

واستقبلت مدرسة التدريب في النادي أكثر من 10.000 طالب للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في المدرسة حالياً ما يقارب على 500 فارس وفارسة.

وتستقبل مدرسة التدريب بالنادي الفرسان الراغبين طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً.

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