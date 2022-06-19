«نشوى» تتوج بلقب «الأوكس الفرنسي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت «نشوى» لعماد الصقر بلقب «الأوكس الفرنسي» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات الذي أقيم على مضمار «شانتيه» العريق في فرنسا، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلة زمناً قدره 2.06.63 دقيقة وبفارق رقبة عن «لا باريزيان» بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدربين كارلوس ويان ليرنر.

وحلت في المركز الثالث «روزيش» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ستيفان واتيل.

كما دخلت هولي دويل التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبحت أول فارسة تحقق لقب هذا السباق العريق، وهو أيضاً أول فوز لها في سباق كلاسيكي منذ دخولها عالم السباقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز