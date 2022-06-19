فرسان الإمارات يتألقون في راشفورد للقدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حصد فرسان الإمارات للقدرة ألقاب فاتحة سباقات راشفورد للقدرة، التي انطلقت أمس بميادين راشفورد الرائعة بمنطقة نورفوك ببريطانيا، والتي اشتملت على سباقين، الأول دولي لمسافة 120 كلم (نجمتان)، والثاني دولي لمسافة 100 كلم (نجمة).

وسيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الـ120 كلم، حيث تصدر المنافسة الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «فيكي دي روكرز» لإسطبلات (F3)، مسجلاً زمناً قدره 5:46:36 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 20.77 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني سالم حمد الكتبي على صهوة «ديل فينيش» لإسطبلات (M7)، فيما حل في المركز الثالث رفيقه في الإسطبل راشد أحمد الكتبي على صهوة الجواد «بيلاني».

وهيمن فرسان إسطبلات (M7) على المراكز الثلاثة الأولى في السباق الدولي لمسافة 100 كلم (نجمة)، وأحرز المركز الأول الفارس سعيد سالم المهيري ولقب السباق على صهوة الفرس «سي آر كريسبي»، مسجلاً زمناً قدره 5:28:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 18.25 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الهندي منوهار سينج على صهوة «إيكال دي مونتغو»، فيما حل مواطنه دامودار باني على صهوة «اليورا دي لوزيل» في المركز الثالث.

وتشهد ميادين راشفورد اليوم سباقين، الأول لمسافة 160 كم دولي (3 نجوم)، والثاني لمسافة 120 كم دولي (نجمتان) خصص للشباب والناشئين. وتأتي هذه السباقات في إطار تجهيز وإعداد فرسان فريق الإمارات للاستحقاقات الدولية المقبلة، التي على رأسها بطولة العالم للقدرة للكبار في أكتوبر المقبل بفيرونا الإيطالية، وبطولة العالم للشباب والناشئين، وبطولة الخيول الصغيرة في منطقة فيك بإسبانيا في سبتمبر المقبل.

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