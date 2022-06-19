6 مشاهد ميّزت مهرجان «رويال آسكوت» 2022

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حفل مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي امتد خمسة أيام متواصلة بالكثير من التميز والإثارة، التي يشهدها المهرجان في كل عام.

«البيان الرياضي» رصد أبرز المشاهدات، التي ميّزت المهرجان هذا العام:

1. واصلت خيول الإمارات تألقها وريادتها في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، إذ سجلت في هذا العام 7 انتصارات في مختلف الفئات.

2. للعام الثاني على التوالي توج فريق جودلفين، بلقب بطولة الملاك في مهرجان «رويال آسكوت 2022»، إذ حقق الفريق الأزرق الملكي 5 انتصارات طوال أيام المهرجان.

3. أثبت «بعيد» لـ «شادويل» بأنه الملك القادم لسباقات الميل عقب اقتناصه لقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، إذ في سجله 8 انتصارات بدون هزيمة منذ بداية مشاركته في السباقات، منها 4 ضمن سباقات «الفئة الأولى».

4. توج المدرب آيدين أوبراين بلقب بطولة المدربين للمرة الـ 11 عقب تحقيقه 5 انتصارات خلال المهرجان، بالإضافة إلى تحقيقه الانتصار الـ 900 في السباقات الفئوية، فيما خطف الفارس ريان مور الأنظار خلال المهرجان بتحقيقه الفوز في 7سباقات، ليخطف لقب بطولة الفرسان للمرة الـ 9.

5. قدم الفارس المخضرم فرانكي ديتوري مستوى باهتاً خلال سباقات المهرجان، إذ لم يحقق سوى فوز واحد عبر «إنسبايرال» التي توجت بلقب «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، بينما أضاع فرصة الفوز مع «سترادي فيرياس» في شوط «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، وتحقيق اللقب للمرة الرابعة لهذا الحصان، مما دفع المدرب جون جوسدن إلى توجيه انتقاد نادر إلى الفارس.

6. غابت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث عن المهرجان هذا العام، الذي شهد تواجد أفراد العائلة المالكة البريطانية على رأسهم الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وكاميلا حرم ولي عهد المملكة المتحدة ودوقة كورنوال، والأمير وليام، دوق كامبريدج، وحرمه كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، والأميرة آن.

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