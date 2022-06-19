جودلفين تميّز وصدارة في «رويال آسكوت»

ت + ت - الحجم الطبيعي

للعام الثاني على التوالي، توّج فريق جودلفين، بلقب بطولة الملاك في مهرجان «رويال آسكوت 2022»، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته المميزة في سباقات الخيول العالمية، إذ حقق الفريق الأزرق الملكي 5 انتصارات طوال أيام المهرجان الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي واختتم يوم أمس. (متابعة - خالد المهيري)

وكان اليوم الختامي للمهرجان، قد شهد تحقيق خيول جودلفين ثنائية مميزة، إذ اقتنص «نافال كراون» لقب الشوط الرابع الرئيس «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.12.17 دقيقة وبفارق رقبة عن «كريتف فورس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «أرتوريوس» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان.

وفي الختام قام الأمير إدوارد دوق كينت بتتويج أبطال السباق، إذ تسلم هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا جائزة الشوط نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي والفارس جيمس دويل جائزتهما.

جيرسي ستيكس

وكانت بداية انتصارات الإسطبل الأزرق في الأمسية قد جاءت عبر «نوبل تروث»، الذي ظفر بلقب الشوط الثاني «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.26.71 دقيقة وبفارق طول عن «فايند» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وحل ثالثاً «دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

شيشام ستيكس

وفي باقي أشواط الأمسية، حقق «هولواي بوي» لقب الشوط الأول «شيشام ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب كارل بورك مسجلاً زمناً قدره 1.28.12 دقيقة وبفارق طول عن «بيرلنج باث» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب جون ستيفن أودونوغ.

وجاءت في المركز الثالث «لاكوتا سيوكس» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

هاردويك ستيكس

ظفر «بروم» لقب الشوط الثالث «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.30.07 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «مستهدف» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وحل ثالثاً «هريكين لين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ووكينغهام ستيكس

اقتنص «روهان» لقب الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ديفيد إيفانز مسجلاً زمناً قدره 1.12.84 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بوب ماستر» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر.

وجاء في المركز الثالث «جامبي» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.

غولدن غيتس

حقق «مسد ذا كت» لقب الشوط السادس «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جورج بوقي مسجلاً زمناً قدره 2.06.00 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «آز جود آز سوبر جيتس» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب توم وارد.

وحل ثالثاً «صن كينج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

كوين أليكساندرا

ظفر «ستراتم» بلقب الشوط السابع و الختامي «كوين أليكساندرا ستيكس» لمسافة 4300 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ويلي مولينز مسجلاً زمناً قدره 4.54.69 دقائق وبفارق طول عن «ريشون» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب ايان ويليامز.

وجاء في المركز الثالث «كولنج ذا ويند» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز