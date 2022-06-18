شارلي آبلبي: «جولاي كب» إحدى الوجهات المحتملة لـ«نافال كراون»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بفوز «نافال كراون» لجودلفين بلقب «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» في ختام مهرجان «رويال آسكوت»، وحلول «كريتف فورس» في المركز الثاني.

وقال شارلي آبلبي (الجوادان كانا في حالة جيدة، وقبل السباق «نافال كراون» كان لا يزال بحاجة إلى تعلم المزيد من طبيعة سباقات السرعة لأنه شارك مرة واحدة فقط في مسيرته في سباقات السرعة، وكان ذلك في شوط «القوز للسرعة»، وعندما ذهبنا به إلى السعودية انطلق بسرعة كبيرة من البوابة، وكان ذلك السباق مضطرباً بعض الشيء، ولكن أشار لنا أنه يتمتع بسرعة طبيعية عالية).

وأضاف: ( هذه مسافة فيرلونغ على مسار تصاعدي، وندرك أن السرعة ستكون عالية، وقلت دعني أركض في مؤخرة الخيول مباشرة إن تمكنت، ولا أعني إننا لسنا جيدين بما يكفي للتغلب على الأستراليين، ولكن قلت إن «نافال كراون» قادر على إكمال السباق بقوة كونه فائزاً على مسافة سبعة فيرلونغ، وحل رابعاً في الغينيز، وبالتالي هو جواد ذو أداء صلب).

وواصل قائلاً: ( ركض «كريتف فورس» بشكل رائع من تلك البوابة وكانت صعبة، ولكن الفارس وليام بيوك أحسن قيادته، وكانت النتيجة مثل سباق جيرسي العام الماضي، وانحصرت المنافسة بينهما في المرحلة الأخيرة، وهما جوادان رائعان من أبناء الفحل دباوي).

واختتم قائلاً: (لا أرى مانعاً من التوجه إلى «جولاي كب» بناءً على ما رأينا، وكانت القيادة رائعة من الفارس جيمس دويل، والذي قال إنه أدرك في منتصف المسافة أنه يتوجب عليه التوجه جهة السياج والبقاء فيه وكان يعلم أنه سيكون في موقع المطاردة).

خطط مقبلة

كما تحدث شارلي آبلبي عن «نوبل تروث»، الذي ظفر بلقب «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» قائلاً: ( الفارس وليام بيوك أحسن قيادته ويمكنك أن ترى عند علامة نصف الميل أنه استقر في إيقاع جيد ولم يكن متحفزاً كما كان في نيوماركت، وعندما تم اللحاق به اعتقدت أنه أمر مثير، ولم أتوقع أن يحافظ على قوة الدفع كما فعل).

وأضاف: (أحاول العثور على حصان يناسب سباق «غولدن ايغل» في أستراليا في سبتمبر، وقد يكون من نوعية الخيول المناسبة لذلك، وسنضع له خطة ملائمة لمشاركاته المقبلة).

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