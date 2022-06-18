كأس الوثبة في ضيافة فرنسا وبلجيكا وبولندا ورومانيا

المصدر: أبوظبي البيان

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ترعى النسخة 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، غداً الأحد مجموعة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، وبلجيكا، وبولندا، ورومانيا.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويستضيف مضمار مونتبان الفرنسي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب «بري فيرناند فلوتييه» لمسافة 2250 متراً، ومخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق وجائزته 12.000 يورو، وأبرز الخيول المرشحة للفوز «فرحان» لـ «ياس لإدارة السباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة ايملين ريفولت.

ويستقطب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز، على لقب «بري دو زيم سباهيس» لمسافة 2250 متراً وجائزته 12.000 يورو، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، على رأسها «جليل» بإشراف اف سانشيز، وقيادة مارلين ميير، و«خالصة» بإشراف شارل غوردين، وقيادة هوجو موسين، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية.

من جهة اخرى يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز نجرودا بوركا لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 5.000 يورو، 7 خيول تتنافس على مضمار سلوزويك بالعاصمة البولندية وارسو، يتصدرها «سبيد اوام»، و«هلال مسقط»، و«شانضرة الفلاح» و«سلسبيل».

وعلى صعيد آخر تتنافس 11 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 5.000 يورو، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، وأبرز المرشحين «الأول»، و«مس دو بانشير»، و«عمار ابن انجالا»، و«تيكس دا».

ويستضيف مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، في مضمار بليوستي، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب السباق كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، وفرنسا وبلغاريا.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز بالسباق البالغ مسافته 1700 متر، وجائزته 5.000 يورو، الجواد «الوادي» و«اكويلا نيرا» لجونيور سبيد، و«اوثيفا» لفيوريل دابيجا«، و»البان«لايفان يوردانوف، و»شمال و(ابينو) لمازلو اوريل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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