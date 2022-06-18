«بيرفكت باور» بطلاً لـ«كومنولث كب» في رابع أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا يوم أمس، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي مسجلاً زمناً قدره 1.12.85 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «فليمنغ ريب» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وحلت ثالثاً «فلوتوس» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وفي الختام قام الأمير وليام، دوق كامبريدج، وحرمه كيت ميدلتون دوقة كامبريدج بتتويج أبطال الشوط.

كورونيشن

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت المرشحة الأولى «إنسبايرال» بلقب الشوط الرابع «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلة زمناً قدره 1.39.20 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «سبنداريلا» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جراهام موشن.

ألباني

حققت «ميدتيت» لقب الشوط الأول «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلة زمناً قدره 1.14.38 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «موج» لجودلفين راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

دوق أوف إدنبره

ظفر «كاندلفورد» بلقب الشوط الثالث «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.28.72 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «أجيرو» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب كيم بيلي.

ساندرينغهام

اقتنصت «هيريديا» لقب الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلة زمناً قدره 1.39.62 دقيقة وبفارق طول عن «زنبق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

كينغ إدوارد

حقق «شينجنج أوف ذا جارد» لقب الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.30.44 دقيقة وبفارق رأس عن «جراند ألاينس» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب شارلي فيلوز.

بالاس أوف هوليرودهاوس

ظفر «لاتن لوفر» بلقب الشوط السابع والختامي «بالاس أوف هوليرودهاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب هاري يوستاس مسجلاً زمناً قدره 59.56 ثانية وبفارق نصف طول عن «نيمفادورا» بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

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