خيول الإمارات في تحدي «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يصل مهرجان «رويال آسكوت» إلى محطته الأخيرة اليوم، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 27 خيلاً، أبرزها «كريتف فورس» لجودلفين، «نافال كراون» لجودلفين أيضاً، «منزل» لـ«شادويل»، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي.

جيرسي

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الشوط الثاني «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 15 خيلاً أبرزها «نوبل تروث» لجودلفين، «مناداة» لـ«شادويل»، «ألف ليلة» لـ«شادويل» أيضاً، «دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «دباوي ليجند» للدكتور علي رضا.

هاردويك

يشارك في الشوط الثالث «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 8 خيول أبرزها «هريكين لين» لجودلفين، «مستهدف» لـ«شادويل»، «ثرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان ، «سولد ستون» لسعيد سهيل.

ووكينغهام

يشهد الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر مشاركة 28 خيلاً أبرزها «تايجر كروسيد» لخليفة بن دسمال وبريان باين، «سمرقند» لحمد راشد بن غدير ، «رويال كوماندو» لزياد كلداري.

غولدن

يشارك في الشوط السادس «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر 16 خيلاً أبرزها رباعي جودلفين «فولينغ شادو»،«بلو تريل»، «هونيتون» ، و«الدوس هكسلي». كما يشارك في الشوط أيضاً «جراوند بريكر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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