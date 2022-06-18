شارلي آبلبي: «كريتف فورس» و«نافال كراون» جاهزان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية ثنائي جودلفين «كريتف فورس» و«نافال كراون» لخوض غمار «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» في ختام مهرجان «رويال آسكوت» اليوم.

وقال شارلي آبلبي: («كريتف فورس» خيب الآمال بعض الشيء في سباق «القوز للسرعة» خلال أمسية كأس دبي العالمي ولكنه خاض أول مشاركة له في سباقات السرعة بعد فترة راحة، لقد استفاد بالتأكيد عقب تلك المشاركة ويبدو الآن في حالة رائعة).

وأضاف: (قدم «نافال كراون» عرضاً رائعاً للغاية في أول مشاركة له في سباقات السرعة في«القوز للسرعة»، وهناك فرق كبير بين مسافة 7 فيرلونغ و6 فيرلونغ، ولكن يبدو انه تعامل مع المسافتين بشكل جيد، ستكون الوتيرة سريعة للغاية على مسافة ستة فيرلونغ في مسار تصاعدي وهنا تدخل لياقته البدنية كعنصر مهم في السباق).

وواصل قائلاً: ( ربما يواجه «كريتف فورس» تحدياً أكبر بعد وقوعه في البوابة الأولى، حيث إن الوتيرة لن تبدو سريعة بالنظر إلى الخيول المجاورة، ولكن كالعادة سنترك الأمر للفرسان ليقرروا ما يجب عليهم فعله، إذا كانت هناك بعض الليونة في الأرضية سيكون الأمر مثالياً لكليهما، ولكن لكل منهما عروضاً جيدة وجاهزية عالية على الأرضية السريعة).

تطور المستوى

كما تحدث شارلي آبلبي عن «هريكين لين» الذي سيشارك في شوط «هاردويك ستيكس» قائلاً: ( أنا سعيد بالنضوج الذي اكتسبه «هريكين لين» مع النقلة من سن الثلاث إلى أربع سنوات وهذا السباق ظل هدفنا منذ فترة طويلة وسيكون هدفه الرئيسي سباق«الآرك الفرنسي» مرة أخرى).

وأضاف: ( أجرى تمريناً جيداً حول مضمار نيوماركت، حيث احتاج لإنعاش ذاكرة السباقات وتطور مستواه بدنياً وذهنياً منذ ذلك التمرين ونحن سعداء بحالته في الوقت الحاضر، نعلم أنه يفضل بعض الليونة في الأرضية ولكن الأرضية كانت سريعة عندما فاز في «الديربي الإيرلندي»، وهو الآن يبدو أكثر جاهزية من العام الماضي والفريق متحمس للغاية لرؤيته يخوض أول مشاركة له هذا العام).

وعن مشاركة «نوبل تروث» في شوط «جيرسي ستيكس»، قال شارلي آبلبي: («نوبل تروث» جواد عنيد، والأرضية السريعة ليست مشكلة بالنسبة له، ونأمل أن يكون حاضراً في المنافسة).

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