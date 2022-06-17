«سيكريت ستيت» لجودلفين يتألق في ثالث أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفر «سيكريت ستيت» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» بإنجلترا يوم أمس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وكشف المدرب شارلي آبلبي عن الخطط المقبلة للبطل قائلاً: «يمكن أن نتخذ خطوة جريئة للمنافسة في سباق «غريت فولتجر» لـ «الفئة الثانية» ونرتقي من مستوى سباقات الهانديكاب إلى سباقات الفئات، ولديه المقومات الصحيحة للقيام بهذه الخطوة».

جولد كب

وفي باقي أشواط الأمسية، اقتنص المرشح الأول «كيبريوس» لقب الشوط الرابع «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، بينما ظفر «ذا ردلر» بلقب الشوط الأول «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، فيما حققت «ماجيكال لاجون» لقب الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون.

واقتنص «ذيسس» لـ «جودمونت» لقب الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون، بينما توج «كليمور» بطلاً للشوط السادس «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدربة جين تشابل هيام، فيما حقق «إنفر بارك» لقب الشوط السابع والختامي «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب جورج بوجي.

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