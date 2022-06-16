صراع قوي على لقب «كورونيشن ستيكس» في رابع أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل القوة والتحدي في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي غداً، الذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، إذ ستكون الانطلاقة مع الشوط الأول «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 18 مهرة أبرزها «موج» لجودلفين راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «إلفينيا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان.

وقال المدرب سعيد بن سرور: «حققت «موج» فوزاً رائعاً على هذه المسافة في نيوماركت ومستواها آخذ في التطور، مضى تمرينها الأخير بشكل جيد للغاية وآمل أن تقدم أداءً طيباً مرة أخرى».

كومنولث كب

يشهد الشوط الثاني «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» 20 خيلاً أبرزها «إحراز» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «زين كلوديت» لسعيد الطاير بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «هلا هلا عثماني» لجابر عبد الله بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كيفين ريان.

دوق أوف إدنبره

يشارك في الشوط الثالث «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر 19 خيلاً أبرزها «بريليانت لايت» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «تراولرمان» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

كورونيشن ستيكس

يشهد الشوط الرابع «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» مشاركة 12 مهرة، إذ سيكون الصراع مشتعلاً بين «إنسبايرال» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، وبطلة الـ «1000 جينيز الإنجليزي» «كاشيه» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جورج بوجي.

ساندرينغهام ستيكس

تشارك في الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر، 29 مهرة أبرزها «زنبق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «واشرا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب أوين بوروز، «آنتي بيثاني» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس ثور هامر هانسن وإشراف المدرب آرتشي واتسون، «جولدن سبايس» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب جورج مارجارسون، «إيلاد» لعلي عبد الله سعيد بالحب بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «منوه» لأحمد بن طوق بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ماركو بوتي.

كينغ إدوارد

يشهد الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 6 خيول أبرزها «أوتومان فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات «أوتومان فليت» للسباق، هو يعتبر الأقل خبرة بين جميع المشاركين، ولكن تحدونا الآمال أن الصعود إلى مسافة الميل ونصف الميل ستسفر عن مزيد من التحسّن في أدائه، وآمل أيضاً أن يقدم عرضاً تنافسياً كبيراً».

بالاس أوف هوليرودهاوس

يشارك في الشوط السابع والختامي «بالاس أوف هوليرودهاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، 28 خيلاً أبرزها «ليديز جيرج» بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جوني مرتاغ، «كوركر» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

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