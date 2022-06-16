17 بطولة في موسم «الحبتور للبولو»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية برنامج نشاطه لرياضة البولو للموسم الرياضي 2022 - 2023 والمقرر أن ينطلق منتصف أكتوبر المقبل ويشمل 17 بطولة. وقال محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، إن اللجنة المنظمة ارتأت أن تضع برنامجها بالتنسيق مع اللجنة الفنية للاتحاد في وقت مبكر حتى يتم التنسيق مع باقي برامج الأندية. وأشار الحبتور إلى أن تنوع المسابقات سوف يتيح للاعبين المواطنين والمقيمين من الهواة والمحترفين الفرصة كاملة للمشاركة دون أية صعوبات فنية.

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