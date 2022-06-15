«ستيت أوف ريست» يتوج بطلاً لـ«برينس أوف ويلز ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «ستيت أوف ريست» بلقب شوط «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، فيما واصلت خيول مملكة البحرين الشقيقة تألقها عبر «إلدار إلدروف» لـ«كيه اتش كيه للسباقات»، والذي توج بلقب الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية».

«كوين ماري ستيكس»

ظفرت «دراماتيسد» بلقب الشوط الأول «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب كارل بورك، مسجلة زمناً قدره 59.34 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مايلاند سي»، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب مايكل بيل.

وجاءت في المركز الثالث «ماريا برانويل» بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

«كوينز فاز»

حقق «إلدار إلدروف» لـ«كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ديفيد إيجن، وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 3.01.33 دقائق، وبفارق أنف عن «زكريا» بقيادة الفارس كولين كين، وإشراف المدربين فريدي ومارتين ميد.

وحل ثالثاً «حفيت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي الختام تسلم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين الشقيقة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية جائزة الشوط.

«برينس أوف ويلز ستيكس»

اقتنص «ستيت أوف ريست» لقب الشوط الثالث «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس شين كروس وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.07.79 دقيقة وبفارق طول عن «باي بريج»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وجاء في المركز الثالث «جراند جلوري» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب جيانلوكا بيتوليني.

وفي الختام، قام الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وكاميلا حرم ولي عهد المملكة المتحدة ودوقة كورنوال بتتويج أبطال السباق.

«دوق أوف كامبريدج ستيكس»

حققت «سافرون بيتش» لقب الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدربة جين تشابل هيام، مسجلة زمناً قدره 1.39.99 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ثندر بيوتي» بقيادة الفارس دانيال تودهوب، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

وحلت ثالثاً «بريمو باسيو» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت، وإشراف المدرب إد ووكر.

«رويال هنت كب»

ظفر «دارك شفت» بلقب الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.39.13 دقيقة وبفارق نصف طول عن «أنتولجنت» بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

وجاء في المركز الثالث «تيمبوس» بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

«وندسور كاسل ستيكس»

اقتنص «ليتل بيج بير» لقب الشوط السادس «وندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.00.33 دقيقة وبفارق رقبة عن «روكت رودني» بقيادة الفارس دانيال مسكوت وإشراف المدرب جورج سكوت.

وحل ثالثاً «إدي بوي» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

«كنسينغتون بالاس ستيكس»

حققت «رايزج ستار» لقب الشوط السابع والختامي «كنسينغتون بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب ماركو بوتي، مسجلة زمناً قدره 1.39.36 دقيقة وبفارق رقبة عن «راندوم هارفيست»، بقيادة الفارسة صفي أوزبورن، وإشراف المدرب إد ووكر.

وجاءت في المركز الثالث «ايزولا روسا» بقيادة هايلي تيرنر، وإشراف المدرب جيمس فانشو.

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