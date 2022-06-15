الإثارة تتواصل في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل الإثارة والقوة في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي يقام على مضمار «آسكوت» بإنجلترا، إذ ستكون البداية مع الشوط الأول «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «والبانك» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ديفيد لوغنان، «ذا أنتارتيكا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «بالو توك» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب كارل بورك.

كينغ جورج الخامس

يشارك في الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر 19 خيلاً أبرزها «سيكريت ستيت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فرانز شتراوس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون و ثادي جوسدن، «إصرار» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «مندوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «ويت تو أكسل» لسلطان علي بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب جيمس تيت.

ريبلزديل ستيكس

يشهد الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 6 مهرات أبرزها «لايف أوف دريمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مقدامة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

جولد كب

يشارك في الشوط الرابع «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى» 10 خيلاً أبرزها «سترادي فيرياس» الذي يسعى لتعويض خسارته العام الماضي وتحقيق اللقب الرابع له في هذا السباق بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، إلا أنه سيواجه صراعاً مثيراً مع «كيبريوس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «تروشان» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينج،«برينسس زوي» بقيادة الفارس جوي شيريدان وإشراف المدرب أنتوني مولينز.

بريتانيا ستيكس

يشهد الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر مشاركة 30 خيلاً أبرزها «كينج أوف تايم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ترينكل نايت» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ونيس» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «ربحي» لـ«شادويل» أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ماركوس تريجونينج، «ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بور أوف بيوتي» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدرب هوغو بالمر، «سبن أراوند» لسعيد سهيل بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

هامبتون كورت

يشارك في الشوط السادس «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» 6 خيول أبرزها «ريج فور ذا مون» للملكة إليزابيث الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «كليمور» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب جين تشابل هيام.

باكينغهام بالاس

يشهد الشوط السابع والختامي «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر مشاركة 29 خيلاً أبرزها «سايلنت فليم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «باث أوف ثندر» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ذا أتورني» لزياد كلداري بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

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