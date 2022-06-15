حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «كوريباس» و«بعيد» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة تجمعه مع «كوريباس» لجودلفين، الذي اقتنص لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت»، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، كما نشر سموه صورة الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم مع البطل «بعيد» لـ«شادويل»، الذي توج بلقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس.

وعلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي قائلاً: (يوم عظيم في «رويال آسكوت»).

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