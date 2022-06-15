حمدان بن محمد يشهد افتتاح «رويال آسكوت» في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جائزة فوز «كوريباس» لجودلفين بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس»، من الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وكاميلا حرم ولي عهد المملكة المتحدة ودوقة كورنوال في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا يوم أمس.

وكان سموه قد شهد اليوم الأول للمهرجان بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي وعدد من المسؤولين.

كما شهد السباق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين الشقيقة، والأميرة آن ، وأفراد العائلة المالكة البريطانية.

تألق كبير

وكانت خيول الإمارات قد حققت ثلاثية في افتتاح المهرجان، إذ توج «بعيد» لـ «شادويل» بلقب الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، وفي الختام تسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز.

وجاء الانتصار الثاني عبر بطل الـ «2000 جينيز الإنجليزي» «كوريباس» لجودلفين الذي اقتنص لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وأضاف: «دبي فيوتشر» لجودلفين الانتصار الثالث بتحقيقه لقب الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر «برادسيل» لـ«فيكتورياس» بلقب الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، فيما حقق «نيتشر ستريب» لقب الشوط الثالث «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب كريس والر، بينما اقتنص «كولتران» لقب الشوط الخامس «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر، بقيادة الفارس كالوم هاتشينسون وإشراف المدرب أندرو بالديغ. كما توج «جت شيرتي» بلقب الشوط السابع الختامي «كوبر هورس ستيكس» لمسافة 2800 متر، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

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