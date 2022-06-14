سعيد بن سرور: «دبي فيوتشر» يتجه للسباقات الفئوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء المميز الذي قدمه «كوريباس» لجودلفين الذي اقتنص لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي بإنجلترا.

وقال شارلي آبلبي: «قدم «كوريباس» أداءً مفعماً بالشجاعة، وكنا نعلم أن السباق سيكون مختلفاً تماماً عما اعتاد عليه، كل الفضل لجميع الخيول التي شاركت لأنها استحقت فعلاً المنافسة هنا، ولكني وددت فقط لو كانت الوتيرة أعلى بالنسبة لـ «كوريباس»، وقال الفارس وليام بيوك إنه كان مستعداً للالتفاف حولهم جميعاً، ولكن لحسن الطالع تمكن من الحصول على ثغرة حول المنعطف».

وأضاف: «شعرت أن الفوز جاء بفضل تميّز عنصره وتحليه بإرادة الفوز، وسنجري مناقشات حول مشاركته التالية ويتاح له خيار المشاركة إما بسباق «ساسكس ستيكس» أو «بري جاك لو ماروا»، ولكن أينما يذهب في مشاركته التالية نود التأكد من وجود وتيرة سريعة».

وواصل قائلاً: «ساسكس ستيكس» هو سباق تحدثنا عنه مسبقاً ونرغب في رؤية «كوريباس» يواجه «بعيد»، وهو سباق معروف دائماً بأنه سباق تنافسي حيث يشهد منافسة بين خيول الثلاث سنوات والخيول الأكبر سناً، ولدينا أمل مسبق في أن يحدث ذلك على خلفية سباق اليوم، وأعتقد أن المشاركة مازالت موضوعاً للنظر فيه.

خطط مستقبلية

وبدوره عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن ارتياحه بتحقيق «دبي فيوتشر» لجودلفين لقب الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم».

وقال سعيد بن سرور: «ساعدناه على التركيز بالسباق من خلال غطاء الخدود، والفارس دانيال تدهوب يحظى بإعجابي، فهو دائماً يعطي الحصان فرصة جيدة للفوز، وسبق له أن قاد بعض الخيول لي من قبل وقد حالفنا الحظ معه».

وأضاف: «فاز «دبي فيوتشر» بشكل رائع، ونتطلع الآن للمشاركة بسباقات الفئات».

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