خيول الإمارات لمواصلة الانتصارات في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل الإثارة والقوة في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي يقام على مضمار «آسكوت» بإنجلترا، إذ ستكون ضربة البداية مع الشوط الأول «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 21 مهرة، أبرزهن «ياه سات» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، «كوين أوف دوفيل» لجابر عبد الله، فيما يشارك في الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» 12 خيلاً، أبرزها «نهاني» و«حفيت» لجودلفين، «جرين تيم» لأحمد الشيخ.

برينس أوف ويلز

يشهد الشوط الثالث «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» مشاركة 5 خيول، أبرزها «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات.

كما من المتوقع أن يشهد الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس صراعاً قوياً بين «سافرون بيتش» و«موذر آيرث».

رويال هنت

يشارك في الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر 30 خيلاً أبرزها «ديزرت بيس» لجودلفين، «ليجند أوف دبي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«سيمبوليز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «آسترو كينج» لسعيد سهيل، و«سنجاري» لمحمد جابر، و«أكسل باور» لمحمد راشد بن غدير.

وندسور كاسل

يشهد الشوط السادس «وندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم» مشاركة 24 خيلاً، أبرزها «فار شوت» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، فيما يشهد الشوط السابع والختامي «كنسينغتون بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات والأفراس مشاركة كل من «دبي لاف» و«وايت مونلايت» و«سوفت ويسبر» لجودلفين.

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