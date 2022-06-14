حصة بنت حمدان: «بعيد» يحظى بمكانة غالية لدينا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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عبرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن رضاها التام بالنتيجة التي حققها «بعيد» لـ «شادويل» الذي فاز بلقب الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي بإنجلترا.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريحات لقناة «دبي ريسنج»، إنهم اختاروا أن يصبروا على البطل «بعيد» الذي يبلغ من العمر 4 سنوات عقب تجربتهم مع شقيقه «حكم»، إذ ارتأينا بأننا كلما تأخرت مشاركته قدّم لنا النتائج المرجوة، مشيرة إلى أنهم تعلّموا من الأخطاء التي ارتكبت مع «حكم».

وأكدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أن «بعيد» هو أهم حصان يمتلكونه في إسطبلات «شادويل» ويحظى بمكانة غالية، إذ يتميز البطل بالهدوء، والدليل الإنجازات التي حققها خلال فترة قصيرة، إذ في سجله 8 انتصارات بدون هزيمة منذ بداية مشاركته في السباقات، منها 4 ضمن سباقات «الفئة الأولى».

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