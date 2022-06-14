انطلاق مهرجان «رويال آسكوت» الملكي اليوم بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، مهرجان «رويال آسكوت الملكي»، والذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية. وستكون البداية مع الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 7 خيول، أبرزهم «ريل ورلد» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «بعيد» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

كوفنتري ستيكس

يشارك في الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، 17 خيلاً، أبرزهم «بلاكبيرد»، بقيادة ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «بيرشيان فورس» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «أيج أوف كينجز» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

كينجز ستاند ستيكس

يشهد الشوط الثالث «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، مشاركة 18 خيلاً، أبرزهم «مان أوف بروميس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لازولي» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

سانت جيمس بالاس ستيكس

يشارك في الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، 13 خيلاً، أبرزهم بطل الـ «2000 جينيز الإنجليزي» «كوريباس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجس، «مايتي يوليسيس» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس فراكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

آسكوت ستيكس

يشهد الشوط الخامس «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر، مشاركة 20 خيلاً، أبرزهم «مارشال بلان» لجودلفين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «جولدن فليم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، و«تربل آرت» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

وولفرتون ستيكس

يشارك في الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، 16 خيلاً، أبرزهم «ستار سفاري» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «دبي فيوتشر» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «هاروفيان» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان، و«موفين تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان.

كوبر هورس

يشهد الشوط السابع الختامي «كوبر هورس ستيكس» لمسافة 2800 متر، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «باندينلي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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