«ماتريا» لجودلفين تتوج بلقب «أكورن ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفرت «ماتريا» لجودلفين بلقب «أكورن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار «بيلمونت بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلة زمناً قدره 1.35.77 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «ديفاين هنتريس» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب جراهام موشن، وجاءت في المركز الثالث «دريم ليث» بقيادة الفارس رامون فازكيز وإشراف المدرب روبرتينو ديودورو.

اختبار ناجح

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات بإسطبلات جودلفين في الولايات المتحدة: نرغب دائماً في أن تتحول مهراتنا في عمر الثلاث سنوات إلى مهرات لسباق الأوكس، وحاولنا اختبار قدرات «ماتريا»على مسافة أطول، لكنها دخلت في مواجهة مع الفائزة في الأوكس «سيكريت أوث» في أوكلون، وقررنا إعادتها للسباقات خلال فترة وجيزة، ومنذ ذلك الحين لم تتذوق طعم الخسارة، والعودة إلى مسافة الميل كانت محل اختبار، لكننا شعرنا بارتياح من المنافسة على منعطف واحد هنا، وهذا ما عزز من فرصها، ولسوء الطالع تم سحب «إيكو زولو» قبل السباق، لكننا كنا مقتنعين بفرصتنا.

وأضاف: «تحظى «ماتريا» بإعجابنا، ومستواها آخذ في التحسن مع كل مشاركة، نأمل أن يهيئها هذا الأداء لموسم صيف جيد في ساراتوغا، ومن البديهي أن سباق «تيست ستيكس» للفئة الأولى سيكون الهدف التالي».

سباق سهل

وقال الفارس فلافيان برات: من البديهي أن «إيكو زولو» كانت المهرة المرشحة للفوز بالسباق، وسحبها من السباق ليس شيئاً تريد رؤيته، ولكن من الناحية الشخصية أصبح السباق أسهل قليلاً بالنسبة لنا.

وأضاف: «ماتريا» فعلت كل شيء بشكل صحيح، انطلقت بشكل جيد كالمعتاد، واستقرت في إيقاع جميل في الصدارة، واستجابت بشكل جيد عندما طلبت منها تقديم المزيد.

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