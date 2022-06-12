«جيوان» يخطف لقب كأس الوثبة بأنف في باث

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مضمار باث السباق الثالث لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة الإنجليزية، والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 65»، وبلغت الجوائز المالية 4000 جنيه استرليني، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا.

وتوج الجواد «جيوان» للمالكة والمدربة مس بلمب، بقيادة دوجي كاستيللو، بلقب السباق الماراثوني بعد فاصل من الإثارة والتشويق خلال مجريات السباق، الذي أقيم على المضمار العشبي لمسافة 3500 متر.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، حيث تقدم «جيوان» منذ البداية بثبات، وظل محافظاً على موقعه في الصدارة طوال مجريات السباق، وفي آخر 200 متر زادت وتيرة سرعة السباق قبل أن يواجه «جيوان» تحدياً قوياً في آخر 200 متر.

وفي آخر 110 ياردات جاء السباق على كسر عظم، قبل أن يحسم «جيوان» اللقب لمصلحته بفارق أنف عن المرشح الأول «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة لويس ساندرس، بعد اللجوء لجهاز الفوتو فينش.

وسجل البطل «جيوان» زمناً وقدره 4:18:29 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «فالكون دو روش» لسترايد اهيد ريسنج، بإشراف ميكي مالكوم، وبقيادة كاميرون اليس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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