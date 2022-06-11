«كأس الوثبة» في ضيافة مضمار «باث» الإنجليزي اليوم

المصدر: لندن - البيان

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يستضيف مضمار باث اليوم السباق الثالث لكأس الوثبة على الساحة الإنجليزية، والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 65) لمسافة 3500 متر بمشاركة 6 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4000 جنيه استرليني، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا. ويتصدر المنافسة الجواد «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة لويس ساندرس، الذي حل في المركز الثاني في سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار برايتون قبل 10 أيام.

وتدفع المالكة والمدربة مس بلمب، بكل من «جيوان» صاحب التصنيف الأعلى، بقيادة دوجي كاستيللو، و«جيركو دو تنيلي» بقيادة تايلور هيرد، وهناك «فالكون دو روش» لسترايد اهيد ريسنج، بإشراف ميكي مالكوم، وبقيادة كاميرون اليس الفائز بسباق الوثبة في العام الماضي.

اختبار

ومن ضمن التشكيلة أيضاً «ستونهنج» بإشراف بيتر هامرسلي،، و«هيرتيج فالنتينو»، بإشراف المدرب جيمس أوين، وبقيادة ريهان انجرام، وسيخوض كلا الحصانين اختبار القدرة على التحمل لأول مرة. وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـARO: يسرنا أن نتسابق مرة أخرى في مضمار باث.

وأضافت: تعرب ARO عن امتنانها الشديد للدعم الذي يقدمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وعلى وجه الخصوص رعاية سلسلة كأس الوثبة للفحول التي تدعم مستوى القاعدة الشعبية في رياضتنا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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