خيول الإمارات في مواجهة التحدي بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات تحدياً جديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الأحد، وبالتحديد على مضمار «بيلمونت بارك»، إذ يشارك «سبيكرس كورنر» لجودلفين في شوط «متروبوليتان هانديكاب» لمسافة 1600 متر الفئة الأولى بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات، بإسطبلات جودلفين في الولايات المتحدة: سارت تدريبات «سبيكرس كورنر» بشكل جيد للغاية، وستكون مهمته عسيرة في مواجهة كل من نجم الساحل الغربي غير المهزوم «فلايتلاين»، وبطل «بريدرز كب» للسرعة «الوها ويست»».

وأضاف: هي مواجهة يتطلع إليها الجميع بين الشرق والغرب، وسيكون من الرائع للغاية مشاهدة السباق الذي سيحدد هوية أفضل خيل في أمريكا الشمالية، ونأمل أن يكون «سبيكرس كورنر» ذلك الحصان.

«مانهاتن ستيكس»

كما يشارك «سانتين» لجودلفين في شوط «مانهاتن ستيكس» لمسافة 2000 متر الفئة الأولى بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش.

وقال مايكل باناهان: سارت تدريبات «سانتين» بشكل جيد للغاية منذ تحقيقه الفوز الأول بالفئة الأولى في «تيرف كلاسيك» في يوم الديربي، وسباق «مانهاتن» فرصة كبيرة لإضافة فوز آخر من الفئة الأولى إلى سيرته الذاتية.

وأضاف: يواجه مجموعة تنافسية للغاية تتضمن خيولاً ذات خبرة في سباقات الفئة الأولى، وسيخوض أول مشاركة له على مسافة 10 فيرلونغ، ولكن بريندان يعتقد أن زيادة المسافة بفيرلونغ ستكون من صالحه، وتوقع أن يقدم عرضاً طيباً.

«اكورن ستيكس»

وسيشهد شوط «اكورن ستيكس» لمسافة 1600 متر الفئة الأولى المخصص للمهرات، مشاركة «ماتريا» لجودلفين بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال مايكل باناهان: تتجه «ماتريا» إلى «اكورن ستيكس» في جاهزية عالية، كما ظهرت من التدريب السريع الذي أجري لها يوم السبت في «شيرشل داونز»، وبمستواها المتطور شقت طريقها عبر سباقات الفئات مسجلة الفوز بسباق من الفئة الثالثة وآخر من الفئة الثانية والأخير كان بسباق «ايت بيلز» ضمن حفل الأوكس.

ويبدو أن هذا السباق سيكون سباقاً بطولياً بينها وبين المتوجة بجائزة «اكليبس» بطلة مهرات السنتين في 2021 «ايكو زولو».

وأضاف: نحن متفائلون بتقديمها عرضاً رائعاً، ولكن التحدي الأكبر سيتعلق بمدى قدرتها على توسيع نطاق سرعتها لإكمال مسافة الميل بسباق بمنعطف واحد، ونأمل أن تحافظ على سجلها النظيف في العام 2022.

كما سيشهد شوط «أوغدن فيبس ستيكس» لمسافة 1700 متر الفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس، مشاركة «ملذات» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

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