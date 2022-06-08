حمدان بن محمد يشارك بسباق القدرة في إستونيا

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سباق القدرة والتحمل في جمهورية إستونيا، الذي بلغت مسافته 120 كلم، ونشر سموه عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» الخاص بسموه، جانباً من مشاركته في السباق.

ويعتبر سباق إستونيا من السباقات المؤهلة للمشاركة في بطولة العالم للقدرة المقرر إقامتها في إيطاليا شهر أكتوبر المقبل، وانقسم السباق البالغة مسافته الإجمالية 120 كلم، إلى أربع مراحل، حيث بلغت مسافة المرحلة الأولى 38 كلم التي كان فيها المسار باللون الأزرق، والمرحلة الثانية لمسافة 34 كلم باللون الأخضر، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 28 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

ويملك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات في رياضة الفروسية وعالم سباقات القدرة، أبرزها تتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا 2014، وتتويجه مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه للقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي، وفوز سموه بلقب النسخة الثانية من «كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة»، وغيرها العديد من الإنجازات الأخرى التي حققها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كان لها الأثر الكبير في تحفيز فرسان الإمارات وتشجيعهم، خصوصاً وأن سموه يعتبر «فارس الشباب» الذي سطر العديد من الإنجازات في عالم رياضة القدرة والتحمل، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سموه وإلى أصحاب السمو الشيوخ على الدعم اللا محدود لرياضة الآباء والأجداد، والاهتمام الكبير بها الذي أثمر عنه اعتلاء منصات التتويج في أكبر المحافل الدولية على مدى السنوات الماضية.

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