«لازوم الخالدية» بطل كأس زايد في السويد

المصدر: عواصم - البيان

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توج الجواد «لازوم الخالدية» بطلاً لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية استكهولم، فيما يقام اليوم سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، بمضمار سان سباستيان بمملكة إسبانيا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

واجتذبت كأس زايد لمسافة 1500 متر «قوائم»، البالغ إجمالي جائزتها المالية 250 ألف كرونا سويدية، 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ونجحت المدربة ماريا هاجمان إريكسون في انتزاع المراكز الثلاثة الأولى في منصة التتويج بعد تنافس مثير بين «لازوم الخالدية» بقيادة اولريكا هولمكويست، و«أيمن» بقيادة جنتزكي فردريك، وكان على حكم خط النهاية مراجعة الصورة ليجد أن أنف الأول كان فوق الخط.

وتمكن البطل من قطع المسافة في زمن وقدره 1:40:40 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث «دجيلانو» بقيادة مالين هولمبيرغ.

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ومن جهة أخرى يستقطب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) لمسافة 1600 متر، 9 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 8.400 يورو.

ويتصدر الخيول المنافسة «اتش ام النبراس» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي وقيادة اس مارتينو، و«فتون» بإشراف شارل غوردين، وقيادة سي كاديل، و«مرمرة» بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جي سانشيز، وكلاهما للشقب ريسنج.

وينافس أيضاً «المويجعي» لمارسيل ميزي، بإشراف تي لومير وقيادة فابريس فيرون، و«بالومبينا دو ليانس» لسي ليزاما، بإشراف المدرب نفسه وقيادة اس ار ليزاما، و«كوثر» للخيالة السلطانية العمانية بقيادة ام فولون.

وعلى صعيد آخر فازت الفرس «موناليزا» لجي تي زوتليف، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة كوب فاندربيك، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2300 متر، والذي جرى بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا بمشاركة 10 خيول.

وتفوقت البطلة ابنة «اف البحر» بفارق طولين عن «نيل ادامز» بقيادة كريستوف دينيس، وسجلت زمناً وقدره 2:43:11 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «مس دو بانشير» بقيادة جينتك مارين.

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