«سيول كي جينز» يحصد كأس الوثبة في إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان

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حصد الجواد «سيول كي جينز» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي جرى أول من أمس بمضمار دو انتيلا بمقاطعة غاليسيا بمملكة إسبانيا، والذي جاء برعاية كريمة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان في نسخته الرابعة عشرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وأهدى «سيول كي جينز» لمالكة سي أو أنكسو، بإشراف اس بوزاس، وقيادة جي آر ميليز، لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 5.000 يورو، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار دو أنتيلا الرملي، بعد أداء قوي في المراحل النهائية.

تفوق

وتفوق البطل الرمادي اللون على 9 خيول، وبفارق مريح بلغ طولين ونصف الطول عن «بي جي نيبال» بقيادة آر فريتاس، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «ارانشا فاي» بقيادة أي مون.

ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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