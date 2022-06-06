انطلاق كأس زايد للخيول العربية غداً بالسويد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية استكهولم عصر غدٍ، فعاليات سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 1500 متر «قوائم»، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 250.000 كرونا سويدية، والذي يقام تحت مظلة النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويتوقع أن يحضر الحدث التاريخي بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد 50 ألف متفرج.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها. ويضم سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 8 من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق أبرزها «أيمن» بقيادة فردريك جينتزكي، ويبلغ تصنيفه (81)، و«لزوم الخالدية» البالغ تصنيفه (72)، بقيادة مايكل برافو نارفيز، و«ديجلانو» البالغ تصنيفه (82)، بقيادة مالين هولمبيرج، وجميعها للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.

وينافس على اللقب أيضاً «مهيمن» لإسطبلات أي بي للقدرة، بإشراف انيللي اريكسون، وقيادة اندرياس دالبارك تابيا، وتصنيفه (78)، و«سي آر يقظان» البالغ تصنيفه (77)، لماري سيدربوم، بإشراف المالكة نفسها وقيادة الفارسة المتدربة انجليكا بيرج. ويكمل القائمة «سهم الخالدية» بقيادة شين كارلسون، و«فاريتز جواد» بقيادة الفارسة ريبيكا ستيل جلوف، و«ماكس فاكتور» بقيادة الفارسة تينا لانجستروم.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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