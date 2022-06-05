«الديربي الإنجليزي» للإمارات

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

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تُوج «ديزرت كراون» لسعيد سهيل بلقب «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بمضمار «آبسوم» بإنجلترا، بالتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بـ «اليوبيل البلاتيني» على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، العرش، وشهد السباق الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضره الأميرة آن، وعدد من الملاك ومحبي سباقات الخيول.

إنجاز جديد

وتمكن البطل من تحقيق اللقب بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 2.36.38 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن «هو يا مال» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وجاء في المركز الثالث «ويست أوفر» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وبهذا الفوز تصل انتصارات خيول الإمارات في السباق إلى 9، بينما يعد فوز «ديزرت كراون» الثاني للمالك سعيد سهيل في الديربي العريق، عقب الفوز الذي حققه «كريس كين» في العام 2003.

وفي الختام، قامت الأميرة آن بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المالك سعيد سهيل والمدرب السير مايكل ستاوت والفارس ريتشارد كينجسكوت.

«برنسيس إليزابيث»

وفي باقي أشواط الأمسية، اقتنصت «بشكيروفا» لقب الشوط الثاني «برنسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلة زمناً قدره 1.43.06 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «بوتابوفا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وحلت ثالثاً «رومان مست» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب توم وارد.

«ديوميد ستيكس»

ظفر «ماجلان» لقب «ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.43.41 دقيقة، وبفارق طول عن «مودرن نيوز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «متسابق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

الشوط الأول

حقق «سويلكان بريج» لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب أندرو بالدينج، مسجلاً زمناً قدره 2.07.88 دقيقة، وبفارق رأس عن «جرونوبل» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحل ثالثاً «وور هورس» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب ماركو بوتي.

الشوط الرابع

اقتنص «تيس سبيرت» لقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس باري ماكهيو وإشراف المدرب أدريان نيكولز، مسجلاً زمناً قدره 54.15 ثانية، وبفارق رأس عن «ماونتن بيك» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر.

وجاء في المركز الثالث «إيكولاتي» بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

الشوط السادس

ظفر «ميدنايت ليجسي» بلقب الشوط السادس لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب آلان كينج، مسجلاً زمناً قدره 2.38.11 دقيقة، وبفارق أنف عن «هاليفون» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب إيان ويليامز.

وحل ثالثاً «ستيفنز سوبي» بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب شارلي ومارك جونستون.

الشوط السابع

حقق «مستر واغيو» لقب الشوط السابع الختامي للأمسية لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين، مسجلاً زمناً قدره 1.08.21 دقيقة، وبفارق رأس عن «فول آثورتي» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

وجاء في المركز الثالث «سبيرتيد جست» بقيادة الفارس جون إيجان وإشراف المدرب جورج مارجارسون.

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