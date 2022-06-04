«مودرن جيمز» لجودلفين يسعى لتحقيق الثنائية عبر «الديربي الفرنسي» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق غداً على مضمار «شانتيه» العريق في فرنسا، سباق «بري دو جوكي كلوب - الديربي الفرنسي» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 15 خيلاً.

ويمثل الإمارات في هذا السباق، «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي يسعى لتحقيق الثنائية بالجمع بين لقبي «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي» الذي حققه الشهر الماضي، ولقب «الديربي الفرنسي».

وقال المدرب شارلي آبلبي: «يعود «مودرن جيمز» إلى فرنسا في جاهزية عليا، وهو الجواد حامل المؤهلات الكلاسيكية ضمن المجموعة، ونتطلع إلى أدائه على هذه المسافة، والتي نعتقد أنها في حدود قدراته».

وأضاف: «لدينا بعض الاهتمام بمراقبة الحالة الجوية، آملين في ألا تكون الأمطار غزيرة، ومن المؤكد أنها ستكون عاملاً سلبياً لو كانت الأرضية لينة، كونه يحب الأرضية الأكثر جفافاً، وسيكون لها تأثير في ترجيح كفة القدرات التحملية».

مشاركات إماراتية

كما تشارك خيول الإمارات في باقي أشواط الأمسية، أبرزها شوط «بري دي ساندرينغهام» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، الذي يشهد مشاركة 10 مهرات تتقدمها «لايف إن موشن» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، «فونتين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان.

ويشارك في شوط «بري دو غرو شين» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» 9 خيول أبرزها «أيل أوف ماي» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال، فيما يشهد شوط «بري مارشاند دور» لمسافة 1200 متر «قوائم» مشاركة 11 خيلاً أبرزها «بيفور دون» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال، «بريفكت نيوز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

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