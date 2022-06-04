«حكم» لـ«شادويل» يتوّج بلقب «كورونيشن كب»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثنائية في أمسية «الأوكس الإنجليزي»، التي أقيمت يوم أمس، على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والأوروبية.

وجاءت الانتصارات الإماراتية عبر «حكم» لـ«شادويل»، الذي توج بلقب شوط «كورونيشن كب»، و«رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل الشوط الرابع. واقتنصت «تيوزداي» لقب «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات متغلبة على المرشحة الأولى «إميلي أبجون».

«كورونيشن كب»

ظفر «حكم» لـ«شادويل» بلقب شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز مسجلاً زمناً قدره 2.36.40 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «بيلدريفير» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك.

وجاء في المركز الثالث «هاي ديفنيشن» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط الرابع

اقتنص «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 2.07.16 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «سوتو سيزلر» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ديفيد مينويزييه.

وحل ثالثاً «جود بريثداي» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

«الأوكس الإنجليزي»

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «تيوزداي» بلقب «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلة زمنا قدره 2.37.83 دقيقة وبفارق رأس عن «إميلي أبجون» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وجاءت في المركز الثالث «نشوة» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب جون وثادي جوسدن.

«سيري ستيكس»

توج «إيفر جيفن» بلقب «سيري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب هوغو بالمر مسجلاً زمناً قدره 1.23.08 دقيقة وبفارق طول عن «أوسكولا» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي. وحل ثالثاً «باس بلاير» بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب توم كلوفر.

الشوط الأول

حقق «ليجند أوف زانادو» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ميك شانون مسجلاً زمناً قدره 1.09.10 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «سيلف بريس» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وجاء في المركز الثالث «كوماندر سترايكر» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ديفيد لوغنان.

الشوط الثاني

اقتنص «توتلي شارمنج» لقب الشوط الثاني لمسافة 1700 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي مسجلاً زمناً قدره 1.43.94 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «ريفيتش» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جيمي سبينسر. وحل ثالثاً «فانتاستك فوكس» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط السابع

ظفر «بومان» بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام كارسون وإشراف المدربة لورا مونجان مسجلاً زمناً قدره 1.22.06 دقيقة وبفارق طول عن «لورد رابسكاليون» بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب ستيوارت ويليامز.

وجاء في المركز الثالث «أوربان» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

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