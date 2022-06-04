شارلي آبلبي: خيولنا قادرة على تقديم المستوى اللائق في الديربي

المصدر: دبي- البيان

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أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية خيول جودلفين المشاركة في سباق «الديربي الإنجليزي» على مضمار «آبسوم» العريق اليوم، وهي «نيشنس برايد» بقيادة الفارس وليام بيوك، «ووك أوف ستارس» بقيادة الفارس جيمس دويل، «نهاني» بقيادة الفارس آدم كيربي.

وقال: «هذا عام تاريخي للسباقات والبلاد، يصادف احتفالنا بمرور 70 عاماً على تولي الملكة إليزابيث الثانية مقاليد العرش، والديربي يظل دائماً سباقاً خاصاً، ولكنه أكثر أهمية هذا العام، وباعتقادنا إن لدينا ثلاثة أمهار قادرة على تقديم المستوى اللائق بها في مثل هذه المناسبة الكبيرة».

وأضاف: «نشعر بتشجيع من المستوى الذي ظهر من خيوله في التدريبات بإسطبلات «مولتون بادوكس» في التحضير لسباق هذا العام».

أكثر قوة

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن «نيشنس برايد» قائلاً: ««نيشنس برايد» بات أكثر قوة بدنية منذ فوزه في «نيوماركت ستيكس» في أبريل، وفكرنا في إلحاقه بقائمة المسجلين في «دانتي ستيكس» في يورك.

ولكن ارتأينا في النهاية أنه سوف يستفيد بشكل أكبر من الحصول على وقت أطول قليلاً، وأرى هذا تطوراً إيجابياً مؤكداً مع اقترابنا من الديربي، ويدخل في السباق متسلحاً بالخبرة «5 مشاركات و4 انتصارات»، وسارت تدريباته بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة، وأشعر بارتياح من حالته الراهنة».

وأضاف: «يرى كثيرون أن الديربي قفزة في المجهول، فالمضمار فريد في طبيعته، ولا أحد يدري في حقيقة الأمر كيف ستتعامل الخيول معه، غير أن «نيشنس برايد» تعامل مع منعطفات «لينغفيلد» بشكل جيد في فوزه الأول (أكتوبر الماضي)، ويمتاز بتوازن جيد وقوام معتدل، ولو كانت الأرضية لينة في يوم السباق، فإن التركيز في السباق سيكون على القدرات التحملية، وهذا سيكون مصدر قلقي الوحيد».

تطور ذهني

وعن حظوظ «ووك أوف ستارس» قال شارلي آبلبي: «على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة تطور ذهنياً بشكل كبير، ومن المدهش أنه بدا أكثر نضجاً، ولقد استفاد من تجربة المشاركة في «لينغفيلد»، ومن التدريبات التي أجراها صباح أحد الأيام في «آبسوم»، لقد تحسن ذهنياً بشكل كبير خلال فترة قصيرة، ولديه قدرة على تحمل المسافة، ولا أشعر بقلق معه إن هطلت أمطار وأصبحت الأرضية ثقيلة».

كما تحدث شارلي آبلبي عن «نهاني» قائلاً: «حجز تذكرته في الديربي بفوزه في «بلو ريباند ديربي تريال» في «آبسوم» في أبريل، ومنذ ذلك الحين تواصل التطور في مستواه، وهو جواد آخر تطورت قدراته البدنية بشكل جيد».

وأضاف: «يلبي كل المتطلبات، حيث سبق له الفوز على المسافة (بفارق 9 أطوال في ليسستر)، وفوز في مضمار «آبسوم»، ولديه رصيد وافر من القدرات التحملية».

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