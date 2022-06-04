خيول الإمارات ترفع راية التحدي في «الديربي الإنجليزي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يشهد مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، عصر اليوم، انطلاق سباق «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 17 خيلاً قوياً، والذي يتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بذكرى مرور سبعين عاماً «اليوبيل البلاتيني» على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث العرش.

وتمثل الإمارات في السباق العريق 6 خيول، يتصدرها ثلاثي فريق جودلفين جميعها بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وهي: «نيشنس برايد» بقيادة الفارس وليام بيوك، «ووك أوف ستارس» بقيادة الفارس جيمس دويل، و«نهاني» بقيادة الفارس آدم كيربي.

كما يمثل الإمارات أيضاً كل من «ديزرت كراون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «هو يا مال» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

شوط الافتتاح

وستكون بداية المشاركات الإماراتية مع الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «بلو تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما يشهد الشوط الثاني «برنسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس مشاركة «مس ماربل» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

«ديوميد ستيكس»

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» تنافساً مثيراً بين 6 خيول قوية يتصدرها «مودرن نيوز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «زاكوسكي» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «متسابق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

ويشارك في الشوط السادس لمسافة 2400 متر، 12 خيلاً أبرزها «عادي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس هاري بيرنز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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