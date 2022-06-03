حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «حكم» لـ«شادويل» في «كورونيشن كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة البطل «حكم» لـ«شادويل»، الذي توج بلقب «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا.

وكان «حكم» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، قد توج بلقب السباق مسجلاً زمناً قدره 2.36.40 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «بيلدريفير» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك.

وجاء في المركز الثالث «هاي ديفنيشن» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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