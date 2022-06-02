«حنين» تتصدر منافسي كأس الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز - البيان

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تتصدر المهرة «حنين» لياس لإدارة السباقات، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 14 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري كوينتين، اليوم بمضمار تولوز الفرنسي، والذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم.

ويقام السباق لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه نخبة من المهور والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 16.000 يورو.

ويشرف على المهرة «حنين» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «نجمة»، المدرب دي غوليمين، ويقودها الفارس المخضرم اورتيز مندزبال، ولم يسبق لها المشاركة في السباقات، ولكن الاسطبل معروف بقوة خيوله ونتائجه المميزة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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