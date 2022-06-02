«ويذ ذا مونلايت» لجودلفين تواجه التحدي في «الأوكس الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، سباق «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 11 مهرة.

وتمثل الإمارات في هذا الشوط «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: اكتسبت «ويذ ذا مونلايت» بكل تأكيد جاهزية أكبر، منذ فوزها في «نيوماركت»، ونشعر بارتياح تجاه تحضيراتها للسباق، مسافة الميل ونصف الميل، تمثل خطوة نحو المجهول إلى حد ما، ولكن المهرة أعطتنا كل المؤشرات الدالة على أن هذه المسافة ستكون في حدود إمكاناتها.

وأضاف: هطول أي أمطار إضافية لن تكون عاملاً إيجابياً بالنسبة لفرصها، ولكنها لا تبدو بعيدة من مستوى المنافسات في السباق، ونشعر أنها ستكون حاضرة في المنافسة إذا تمكنت من تحمل المسافة.

كورونيشن كب

كما يعتبر شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» من بين أقوى أشواط أمسية اليوم، ويتنافس خلاله 6 خيول قوية، أبرزها «مانوبو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «حكم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «مانوبو» في حالة طيبة، وأنا سعيد جداً للعودة إلى مسافة الميل ونصف الميل، لقد بذل مجهوداً أكثر من اللازم في «كأس دبي الذهبي»، ولكنني أعتقد أننا رأينا بوضوح أن مسافة ميلين طويلة جداً بالنسبة له، لقد كنا سعداء للغاية بالطريقة، التي مضت تحضيراته، ويبدو أنه منافس بارز بناء على مستواه الأفضل.

مشاركات إماراتية

كما سيشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما تشارك في الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر 14 خيلاً، أبرزها «سليم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس هاري بيرنز وإشراف المدرب سايمون وإد كريسفورد.

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