«ألوف» تظفر بكأس الوثبة ستاليونز في برايتون

المصدر: (برايتون - البيان)

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ظفرت الفرس «ألوف» للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، بقيادة الفارس تشارلي برايس، أول من أمس، بأول سباقات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-55) لمسافة 1200 متر و210 ياردات، الذي ينظمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في برايتون بإنجلترا، وهو واحد من 11 سباقاً يرعاها المهرجان في نسخته الرابعة عشرة، بتنظيم منظمة السباق العربية في عام 2022.

ويأتي تنظيم سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وتقدمت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا ، بالشكر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، على زيادة الدعم للسباقات لهذا الموسم.

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