مهرجان منصور بن زايد إلى برايتون

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتوجه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى برايتون بإنجلترا اليوم، حيث تنطلق أولى سباقات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-55) لمسافة 1200 متر و210 ياردات، وهو واحد من أحد عشر سباقاً يرعاها المهرجان بتنظيم منظمة السباق العربية ARO في عام 2022.

ويدفع المدرب بيتر هامرسلي المقيم في ليسيستر شاير بالجواد «ابن الريح» الفائز بسباق كأس الوثبة في مضمار باث العشبي العام الماضي والذي سيشارك في حالة جيدة بعد أن تم الدفع به في السباق الافتتاحي للموسم.

وقال هامرسلي عن فرص المنافسة: لقد خرج ابن الريح من سباق وندسور بحالة جيدة وسيكون جاهزاً إذ أحب الأرضية العشبية، بينما واجهت بيل أنجيليك بعض المشكلات العام الماضي، ولم تكن جاهزة، إنها أكثر لياقة الآن ونأمل عرضاً أفضل في برايتون. وهناك أيضاً اثنان من المتسابقين للمدرب ستيف بلاكويل من جنوبي ويلز، والذي يدفع بالجواد المتمرس الجواهر، ويقوده الفارس المتدرب لويس سوندرز، جنباً إلى جنب معألوف، التي يقودها الفارس تشارلي برايس، وكلا الحصانين يعاود الظهور الموسمي.

ومن بين الخيول التي لديها خبرة في المضمار هناك كونكوير بإشراف جيمس اوين، والذي احتل المركز الرابع في ظهوره الموسمي في عام 2019، وبعد ذلك فاز الجواد البالغ من العمر عشر سنوات مرتين في شيبستو على أرض سريعة، لمسافة 1400 متر ومن التصنيف نفسه، ولذلك لديه الكثير اليوم.

عودة

يذكر أن كونكوير يعود من غياب مدة عامين وقد يحتاج فقط إلى الجري، وهناك «جيركو دي تينيل»، الذي احتل المركز الرابع في بدايته الأولى الموسم الماضي خلف «ابن الريح» وقد يكون أفضل حالاً هذا العام، إذ كان يرتدي الغمامات المرة الأولى. ويحمل الوزن الأعلى الفرس «لابوة»، التي تشارك على الأرضية العشبية السريعة أول مرة، بعد أن احتلت المركز السادس في ظهورها الأول الأسبوع الماضي في ولفرهامبتون.

بدورها، قالت جيني هاينز، الرئيسة التنفيذية لـARO: نشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على زيادة دعمهم لسباقاتنا لهذا الموسم، إذ تحظى سلسلة كأس الوثبة ستاليونز بأهمية خاصة لمنافسينا على مستوى القاعدة، ونتطلع إلى سباق تنافسي ويسعدنا أن نرى اثنين من الفرسان الهواة الشباب، وكلاهما شارك تحت قواعد ARO الموسم الماضي، بمن في ذلك بادي بارلو الذي حقق فوزاً الأسبوع الماضي في إيطاليا، ومن الجيد أيضاً أن نرى الفارس تشارلي برايس يواصل قيادة الخيول العربية إذ كان رائداً في سباقات ARO للمبتدئين في عام 2016، ومحترفاً في عام 2019.

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