كأسا زايد والشيخة فاطمة للخيول في ضيافة مراكش

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف حلبة سباق الخيل بمراكش بالمملكة المغربية، غداً،الأحد، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وينتظر أن يشهد (يوم الإمارات ـ أبوظبي)، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي السباقات،وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

ينظم الحدث الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)، بشراكة مع النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعتبر مرحلة المغرب من المراحل الرئيسية للمهرجان الدولي، وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إضافة إلى جائزة كأس الوثبة ستاليونز.

وخصص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي وتتنافس خلاله 11 خيلاً أبرزها «غشام» لمزرعة أطلس، الفائز بأربعة سباقات، وهناك «زياش معمورة» للسكب ريسنج، الفائز في سباقين، وحل ثانياً مرتين، فيما يجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، رقماً قياسياً من الخيول العربية يبلغ 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «ايلان اثرين» لمحمد لشقر، الفائز 3 مرات، و«كريم بوزينكا» لخالد بياد الفائز مرتين.

وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر البالغ جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، ويتصدر القائمة البالغة 10 خيول كل من «دهبي أطلس» لمزرعة أطلس غير المهزوم في أربعة سباقات، و«دهليل فال» لمزرعة فال الفائز في ثلاثة سباقات.

شراكة

عبر عمر صقلي، المدير العام للشركة الملكية عن سعادته باستضافة نسخة جديدة من الحدث في حلبة سباق الخيل بمراكش، مشيداً بالشراكة بين المغرب والإمارات في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة،وأشار إلى أن حلبة سباق الخيل بمراكش، دأبت ومنذ سنة 2017، على استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

رعاية

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز