«نيشنس برايد» لجودلفين ينضم لركب المشاركين في الديربي الإنجليزي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن فريق جودلفين عن مشاركة «نيشنس برايد» في سباق الديربي الإنجليزي الذي سيقام يوم السبت المقبل في مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، لينضم بذلك إلى رفيقه في الاسطبل «نهاني» الفائز بسباق «بلو ريباند ترايل»، بجانب «ووك أوف ستارس» صاحب المركز الثاني في «لينغفيلد داربي ترايل».

وقال المدرب شارلي آبلبي: (لدينا ثلاثة خيول رفيعة المستوى ذات مؤهلات وخلفيات متنوعة قليلاً، ومع تبقي أسبوع فقط، إذا تمكنوا من الظهور في جهوزية جيدة وبصحة تامة، فلن يكونوا بعيدين عن مستوى المنافسين بالسباق).

وأضاف: (أجرى «نيشنس برايد» تمريناً يوم الأربعاء، وأدى بشكل رائع للغاية، والأهم من ذلك أنه قام بعمل جيد منذ ذلك التمرين، وأنا سعيد للغاية بحالته الراهنة، لديه المقومات الصحيحة للمنافسة في «آبسوم»، حيث شارك خمس مرات في مسيرته، وفاز بسباق «داربي جميرا» وأردف ذلك بفوز آخر في «نيوماركت ستيكس» حيث كان الفارس وليام بيوك سعيداً جداً بالطريقة التي أنهى بها السباق، ما أعطانا إشارة جيدة إلى تحمله مسافة الميل ونصف الميل، ولذلك نعتقد أنه يستحق إلحاقه بقائمة المشاركين).

امتلاك المؤهلات

كما تحدث شارلي آبلبي عن مشاركة «نهاني» و«ووك أوف ستارس» قائلاً: (فاز «نهاني» في آخر مشاركة له بسباق «بلو ريباند ترايل»، وهو ابن فرانكل ومن الواضح أننا نعرف ما يمكنه فعله الآن، ولقد سجل الفوز على مسافة الميل ونصف الميل مرتين في مسيرته، ولذلك يلبي ذلك الطلب وأيضاً سبق له الفوز في هذا المضمار، ويتمتع بالذهنية الصحيحة أيضاً، ومع تلك المؤهلات، لن يكون بعيداً عن مستوى المنافسين في الداربي. لقد أجرى تمريناً حول مضمار آبسوم صباح يوم الإثنين وكنا سعداء جداً به، الفارس آدم كيربي الذي قاده ذلك اليوم أعجب كثيراً بأدائه).

وأضاف: (في ذلك التمرين كان برفقة «ووك أوف ستارس» صاحب المركز الثاني في «لينغفيلد داربي ترايل»، وهو جواد يصعب التعامل معه، ولكنه بات أكثر نضجاً ذهنياً منذ مشاركته في «لينغفيلد»، وأشعر بالارتياح بالطريقة التي عاد بها من التمرين في «آبسوم»).

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