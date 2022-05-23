«ملجوم» بطلاً لـ «2000 جينيز الألماني»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لسباق الـ «2000 جينيز الألماني» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» الذي أقيم على مضمار «كولونيا» بقيادة الفارس ستيفي دونوهو وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.35.85 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «روتشيجياني» بقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف وإشراف المدرب بيتر شيرجن.

وحل ثالثاً «جورجيوس» بقيادة الفارسة سيبيل فوغت وإشراف المدرب بيتر شيرجن.

سيطرة

بهذه النتيجة، واصلت خيول الإمارات سيطرتها على سباقات الـ «2000 جينيز» على المستوى الأوروبي الموسم الحالي، عقب الثلاثية التاريخية لفريق جودلفين، التي جاءت عبر «كوريباس» بطل الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مودرن جيمز» بطل الـ «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نيتف تريل» بطل الـ «2000 جينيز الإيرلندي» على مضمار «ذا كرا» العريق في إيرلندا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجهة مقبلة

وأكد المدرب وليام هاجس أن الوجهة المقبلة للبطل قد تكون سباق «سان جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي بإنجلترا الشهر المقبل. وأضاف أن البطل قدم أداء مميزاً خلال السباق، وهذا ليس بغريب عليه إذ حقق الفوز قبلها على مضماري «دونكاستر» و«كيمبتون» في إنجلترا. وأشار إلى أنه عقب انتصاره الأخير الشهر الماضي، قررنا إشراكه في السباق، وحقق اللقب بجدارة في هذا السباق المرموق، وهذا يعني لنا الكثير.

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