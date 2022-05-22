"هياب الزمان" يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أمريكا

المصدر: وام

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اختتمت أمس منافسات المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت السبت في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ضمن أجندة سباقات النسخة التاسعة والعشرين لعام 2022.

ونجحت الكأس الغالية في تأكيد مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات العالمية واستطاعت تسجيل مكتسبات مهمة للإمارات والارتقاء بسباقات الخيل العربية للمصاف العالمية، بعد أن أقيمت ضمن برنامج النسخة 147 لمهرجان بريكنس ستيكس الشهير / التاج الثلاثي الأمريكي/، الذي تضمن 14 سباقا، وحظي بمتابعة جماهيرية تخطت 100 ألف متفرج، إلى جانب ما شهده من اهتمام إعلامي في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما ساهم عن تعزيز شراكة الكأس الغالية مع ملاك الخيل في أمريكا وترسيخ تألقها الكبير في المضامير الأمريكية وسباقاتها العالمية.

وأقيم الحدث امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

ونجح الجواد هياب الزمان المنحدر من / هلال الزمان / ماي شيلبي كوبرا بنت كولينو/ في اقتناص لقب الكأس الغالية التي شهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أمريكا في السباق الذي أقيم لمسافة 1770 مترا " الفئة الأولى " للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه /100 ألف دولار أمريكي/.

وتمكن البطل من فرض جدارته واستحقاقه باللقب في ظل صدارته لمجريات السباق منذ الانطلاقة وحتى النهاية، ليحقق فوزا مريحا مكنه من قطع مسافة السباق بزمن 1:55:70 دقيقة، ويعود /هياب الزمان/ للملاك ميير ، سوزان سي ، جيمس أي، وذلك بإشراف المدرب جيرمايس كاسترو وتحت قيادة الفارسة كارلو سيدينو، فيما حل بالمرتبة الثانية /كويك ساند/ بطل نسخة 2018 المنحدر من نسل / بيرنينج ساند / تريفس سيلكي/ للمالك بيتي جي ، جوزيف ، جيلز ، وتحت إشراف وقيادة المدرب والفارس جيرنستو توريس، في حين جاء بالمركز الثالث /اب تاون ليدي أرابيلا/ المنحدر من / بيرنينج ساند / دي سي وليز سونج / للمالك كريستا هينينج سجارد، وإشراف المدرب لين اشبي وقيادة الفارس جي اكوستا.

وفي الختام قام الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان سكرتير أول في سفارة الدولة بواشنطن وسعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، بتقديم الكؤوس لسوزان ماير رئيسة نادي سباقات الخيل العربية في أمريكا ومالكة هياب الزمان بجانب المدرب والفارسة، وذلك بحضور عبدالرحمن النعيمي واحمد المر من سفارة الإمارات في واشنطن.

وقال الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان : سعدنا بحضور سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفخورون بالتواجد الإماراتي في مهرجان بريكنس ستيكس العريق، وهو دلالة مهمة على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في رياضة الفروسية والتي تعتبر من عناصر الإرث الوطني الأصيل للدولة، ونشكر القائمين على تنظيم السباق والتمثيل المشرف للدولة في كبرى المناسبات.

من جانبه قال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: فخورون بمواصلة سباقات الكأس الغالية حضورها القوي على قمة السباقات العالمية الكبرى، حيث برهنت المحطة الأمريكية التي شهدها أكثر من 100 ألف متفرج على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في تعزيز مكاسبنا بكل محطة من المحطات التي تطوف العالم في كل عام، وتلك السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.

وأضاف : تؤكد هذه المنجزات ريادة الإمارات في وحرصها المستمر على دعم الاتحادات وملاك الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو المقدمة والنجاح، ومثل هذه التجارب المبهرة تحفزنا على تقديم المزيد من الجهد لتحقيق النجاحات المأمولة في السباقات الكبرى للخيل العربية بأكبر وأهم مضامير العالم.

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