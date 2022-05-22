«نيتف تريل» لجودلفين بطل «2000 جينيز الإيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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في إنجاز تاريخي جديد لفريق جودلفين، توج «نيتف تريل» بطلاً لـ«2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

أقيم السباق على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.39.28 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إنيو ينرجي» بقيادة الفارس بيلي لي وإشراف المدربة شيلا لافري.

وجاء في المركز الثالث «إمبريال فايتر» بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

إنجاز تاريخي

وبهذا الانتصار، يكون فريق جودلفين والمدرب شارلي آبلبي قد دخلا التاريخ من أوسع أبوابه في إنجاز لم يسبقه إليه أحد، عبر تحقيق ثلاثية الـ«2000 جينيز» الكلاسيكية الرئيسة أوروبياً في موسم واحد بثلاثة خيول مختلفة، إذ اقتنص «كوريباس» لقب سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل، فيما ظفر «مودرن جيمز» بلقب الـ «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا، بقيادة الفارس وليام بيوك، وجاء الإنجاز الثالث عبر «نيتف تريل» بتحقيقه الـ «2000 جينيز الإيرلندي».

اللقب السابع

كما يعد هذا الفوز هو السابع لخيول الإمارات، إذ كانت البداية مع «وصل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي حقق اللقب العام 1983، فيما ظفر «شادي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باللقب العام 1989.

وفي العام 1993، حقق «براثيا» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللقب الثالث لخيول الإمارات في هذا السباق العريق، فيما جاء الإنجاز الرابع عبر «بشير» لجودلفين العام 2000، بينما ظفر الفحل الأسطوري «دباوي» لجودلفين باللقب في العام 2005، وجاء الانتصار السادس عبر «أوتاد» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في العام 2016.

دعم مستمر

وتقدم المدرب شارلي آبلبي بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على دعم سموه المستمر لفريق جودلفين، واصفاً الإنجاز بالتاريخي.

وأضاف: «لقد كنا محظوظين جداً لإرسال خيول رفيعة المستوى مرشحة للفوز في هذه السباقات من مستوى الفئة الأولى، وبالطبع كان هناك قدر معين من الإثارة وشد الأعصاب، لكن كان ذلك بمثابة ارتياح نفسي كبير بعد أن انتزع «نيتف تريل» الفوز، الفارس وليام بيوك تولى قيادة «نيتف تريل» في جميع مشاركاته ودائماً ما يمتطيه في الإسطبل، فهو يعرفه معرفة تامة، وكنت واثقاً من نفسه خلال مراحل السباق أن وليام بيوك يعرفه بشكل عميق للغاية».

وواصل قائلاً: ««نيتف تريل» وجد نفسه محاصراً بعض الشيء لكنني كنت واثقاً بجدارته للمنافسة خلال تحضيراته للسباق، وهو جواد مهيب فاره القوام وكان سباقاً رائعاً لمشاهدته، لم أكن قلقاً طوال السباق، الكل يريد أن يرى بطل خيول السنتين يظهر ذلك المستوى البطولي في عمر الثلاث سنوات وهذا ما فعله «نيتف تريل»، لم يخسر شيئاً يذكر في «2000 جينيز الإنجليزي»، وكنا ننظر إلى «كوريباس» بتقدير كبير، ولن نعرف أبداً ما إذا كانت المنافسة ستكون أقوى إذا انطلق الجوادان من بوابتين متجاورتين».

خطط مستقبلية

وعن الخطط المستقبلية للبطل قال شارلي آبلبي: «من الرائع النقاش في الوجهة بدلاً عن محاولة البحث عن سباق للفوز به، ويفترض أن نحاول الفصل بين الخيول بقدر الإمكان، وسيتجه «مودرن جيمز» إلى «بري دو جوكي كلوب»، فيما يتجه «كوريباس» الى «سان جيمس بالاس ستيكس»».

وأضاف: «سيكون «نيتف تريل» طرفاً في الحديث عن المشاركة في مهرجان رويال آسكوت أيضاً في غضون العشرة أيام أو الأسبوعين المقبلين، وكلنا ندرك أن «سان جيمس بالاس ستيكس» سباق رائع، ويمثل الفرصة الأخيرة لخيول الثلاث سنوات للمنافسة ضد بعضها على مسافة الميل».

وواصل قائلا: «يتمتع «نيتف تريل» بذهنية سباقات ويمكن نفسه من تحمل مسافة 10 فيرلونغ، وليس لديه أي مشكلة في المنافسة على مسافة الميل في الوقت الحاضر، ولكنه حينما يعبر خط النهاية يكون في ذروة الاندفاع، والأهم من ذلك أنه يلزمنا أولاً النقاش في مدى تركه مع «كوريباس» ليتصارعا في «سان جيمس بالاس ستيكس»».

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